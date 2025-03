POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Mudersbach (ots) - In der Nacht von Dienstag, 18.03.2025, auf Mittwoch, 19.03.2025 wurden in der Ortslage von Mudersbach mehrere PKW von einem unbekannten Täter geöffnet. Die männliche Person machte sich an den unverschlossenen Fahrzeugen zu schaffen, durchsuchte diese und entwendete auch Wertgegenstände. In zwei Fällen wird davon ausgegangen, dass sich die Person eine längere Zeit in dem PKW aufhielt und hier sogar ...

