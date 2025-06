Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Diebstahl

Aalen (ots)

Frankenhardt: Unfall bei Überholvorgang

Am Dienstag gegen 18:30 Uhr fuhren ein 27-jähriger Rollerfahrer und ein 45-jähriger Renault-Fahrer hintereinander die B290 von Randenweiler in Fahrtrichtung Appensee. Auf der Höhe des Abzweigung Appensee setzte der 45-Jährige zum Überholvorgang an und hatte den Rollerfahrer bereits zur Hälfte überholt, als dieser beabsichtigte, nach links in Richtung Appensee abzubiegen. Hierbei sicherte er sich nicht ausreichend nach hinten ab, woraufhin es folglich zur seitlichen Kollision mit dem Pkw kam. Durch den Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer, welcher einen Helm trug, leicht verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro.

Crailsheim: Diebstahl von Fahrrad

In einem Zeitraum von Montag 5:10 Uhr bis 17:00 Uhr wurde am Bahnhof an den Fahrradabstellplätzen hinter einem Kiosk ein verschlossenes blaues E-Bike der Marke KTM Macina Team entwendet. Das Diebesgut soll einen Wert von mehreren tausend Euro gehabt haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell