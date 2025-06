Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Widerstand - Heckenbrand - Diebstahl - Unfälle

Aalen (ots)

Neresheim: Vorfahrt missachtet

Ein 33-jähriger Lenker eines Seat befuhr am Mittwoch gegen 6:30 Uhr die Ulrichstraße in Richtung L1070. Dort wollte er auf die L1070 einbiegen und übersah hierbei einen bereits auf der L1070 fahrenden VW Amarok, dessen 56-Jähriger Fahrer von Ohmenheim in Richtung Bopfingen fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden PKW, wobei an beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 80.000 Euro entstand. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Aalen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte am Mittwoch gegen 20:40 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Passat, der am rechten Fahrbahnrand in der Brunnenstraße abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Bopfingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 52-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 15.15 Uhr die L1070 von Bopfingen in Richtung Kerkingen. Kurz nach der Einmündung in Richtung Baldern kam er mit seinem Renault alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er versuchte wieder auf seine Fahrspur zu lenken, geriet dabei jedoch auf die Gegenfahrbahn. Daraufhin lenkte er zu stark gegen und kam deshalb erneut nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit einem Baum und wurde dadurch schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Ellwangen/Schrezheim: Geldbeutel entwendet

Am Montag gegen 22:45 Uhr wurde ein 65-Jähriger am Bahnhof beim Ausstieg aus dem Zug von einem Unbekannten angerempelt. Hierbei wurde ihm sein Geldbeutel mit EC-Karte, Personalausweis und Führersein entwendet. Das Polizeirevier Ellwangen bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Nummer 07961 930-0 zu melden.

Ellwangen: Heckenbrand

Am Mittwoch gegen 14:10 Uhr kam es im Hinteren Buchenberg/Im Käppeleswasen zu einem Heckenbrand. Die Feuerwehr Ellwangen, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand rasch löschen. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Brand vermutlich durch eine am Boden liegende Glasflasche verursacht wurde, die von der Sonne angestrahlt wurde.

Lorch: Unfall

Eine 42-jährige Ford-Lenkerin übersah am Mittwoch gegen 22:30 Uhr das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich B29, Ausfahrt Aalen beim Muckensee. Dabei kam es zur Kollision mit einem Mercedes, der von einer 68-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 9.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstagmorgen zwischen 08:00 Uhr und 09:45 Uhr einen Mercedes-Benz, der auf einem Parkplatz einer Schule in der Scheffoldstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Lorch/Waldhausen: Unfallflucht

Einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Lorcher Straße. In der Zeit von Dienstag, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 11:00 Uhr, beschädigte der Unbekannte einen VW Polo, der auf dem Bahnhofsparkplatz abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Schwäbisch Gmünd: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Aufgrund eines Streits wurde die Polizei am Mittwoch gegen 03:20 Uhr in die Kapuzinergasse gerufen. Während des Einsatzes kam es zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Als ein 38-Jähriger in Gewahrsam genommen werden sollte, widersetzte er sich mehrfach gegenüber der Polizei und begann nach einer Beamtin zu schlagen. Beim anschließenden Transport in eine Klinik beleidigte er die Polizisten und beschädigte die Innenverkleidung des Streifenfahrzeuges.

