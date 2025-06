Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Brände und Diebstahl

Aalen (ots)

Auenwald: Flächenbrand

Am Mittwoch, gegen 12:45 Uhr geriet im Bereich eines Parkplatzes in der Trailhofer Straße ein kleineres Waldstück aus unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr war mit 20 Wehrleuten und drei Fahrzeugen vor Ort und konnte das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Schorndorf: Fahrraddiebstahl

Unbekannte Diebe entwendeten am Mittwoch, zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr ein Fahrrad vom Remsstrand gegenüber der Schlachthausstraße. Das graue Mountainbike der Marke "Lapierre" hatte einen Wert von etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter Tel. 07181 2040.

Fellbach: Unfall - Zeugen gesucht

Am Mittwoch, gegen 18:30 Uhr fuhr eine 56-jährige Frau mit Ihrem Audi Q4 auf der L1197 (Oeffinger Straße) von Fellbach kommend an die, Grünlicht zeigende, Ampel an der Kreuzung zur Ludwigsburger Straße heran. Als die Ampel auf Gelblicht schaltete, leitete die 56-jährige eine Vollbremsung ein. Eine hinter ihr fahrende 30-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit ihrem Audi A3 mit dem nun knapp im Kreuzungsbereich stehenden Audi Q4 der 56-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Zeugenhinweise. Hinweisgeber, die Angaben zum Unfallhergang oder aber zur Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0711 57720 an die Polizei zu wenden.

Kaisersbach: Brand

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Brandgeschehen im Bereich eines überdachten Kellerabganges eines Hauses im Eichenweg. Das Feuer ging auf die Überdachung über und beschädigte durch die Hitzeentwicklung Fenster und Rollläden. Ferner wurde die Hausfassade verrußt. Zu einem Brandschaden des Wohngebäudes kam es nicht. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 18 Wehrleuten vor Ort. Ein Ersthelfer wurde durch Rauchgase leicht verletzt und wurde vor Ort ambulant versorgt. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch unbekannt.

Waiblingen- Hohenacker: Unfall mit Verletztem

Ein 55- jähriger Daimlerfahrer befuhr am Mittwochvormittag die Handwerkerstraße als eine 43- jährige Frau die ebenfalls mit einem Mercedes unterwegs war aus einem Feldweg auf die Fahrbahn fuhr. Bei dem nachfolgenden Zusammenstoß verletzte sich der 55-Jährige leicht und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im niederen fünfstelligen Bereich.

Winnenden- Hertmannsweiler: Unfall mit 20.000 Euro Schaden

Ein 22- Jähriger Mercedeslenker fuhr am Mittwochnachmittag von Hertmannsweiler in Richtung Stöckenhof als er in einer Rechtskurve aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Fahrzeuglenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zu weiteren Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell