Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallflucht - Bei Rot über die Ampel - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Firmenbüros

Im Zeitraum von Mittwoch, 17 Uhr bis Donnerstag, 5 Uhr, brach ein Unbekannter in Firmenbüros in der Straße "Beim Hecht" ein. Durch ein gekipptes Kellerfenster verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zu dem Gebäude. Von dort aus gelangte er über das Treppenhaus in die Büros, durchwühlten diese und entwendete aus Geldkassetten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Schaden an dem Gebäude beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Bei Rot über die Ampel

Am Donnerstag um 12.15 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass in Bettringen in der Straße in der Vorstadt und in der Neue Straße ein PKW über mehrere rote Ampeln gefahren sei. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Verkehrsteilnehmer, die durch den PKW gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

Böbingen: Unfallflucht

Zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, wurde in der Hauptstraße ein BMW beschädigt, welcher in dieser Zeit geparkt am Fahrbahnrand war. Der entstandene wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Westhausen: Auf Streifenwagen aufgefahren

Am Donnerstag um 7 Uhr befuhr eine 38-jährige Lenkerin eines Seat die L1029 von Jagsthausen in Richtung B290. An der Einmündung zur B290 übersah sie, dass der vor ihr fahrende 21-jähirge Polizeibeamte Seinen Streifenwagen verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf den Audi auf. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein gesamtschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell