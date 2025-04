POL-S: Polizei nimmt mutmaßliche Farbschmierer vorläufig fest - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf/-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte sind zwischen Mittwoch (23.04.2025) und Samstag (26.04.2025) in ein Haus an der Greutterstraße und am Donnerstag (24.04.2025) in ein Haus am Goldparmänenweg eingebrochen. An der Greutterstraße schlugen die Einbrecher zwischen Mittwochmittag und Samstagabend eine Fensterscheibe ein. Im Haus brachen sie eine Tür auf und durchsuchten die Räume. Ob sie etwas stahlen, ...

