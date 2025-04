Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Sonntag (27.04.2025) in der Birkenwaldstraße vor einer Frau entblößt. Die 21-jährige Frau befand sich gegen 02.00 Uhr in der Birkenwaldstraße, als ihr der Unbekannte auf Höhe der Staffel zur Straße Im Schüle mit geöffneter Hose entgegentrat und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Geschädigte flüchtete daraufhin sofort. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann, trafen ihn aber nicht mehr an. Der Unbekannte soll zirka 30 Jahre alt und schlank sein. Er trug eine blaue Jeanshose und führte vermutlich eine weiße Tasche oder Tüte mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

