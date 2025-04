Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Illegales Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (25.04.2025) die Führerscheine zweier Männer beschlagnahmt, denen die Beteiligung an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen vorgeworfen wird.

Die sich in einem Zivilfahrzeug befindlichen Beamten wurden gegen 23.55 Uhr im Schwanenplatztunnel von zwei hochmotorisierten Fahrzeugen überholt, die mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Bad Cannstatt fuhren. In der Mercedesstraße verringerten die 22- und 26-jährigen Männer die Geschwindigkeit, um anschließend stark zu beschleunigen. Hierbei wurden Sperrflächen überfahren sowie das Rotlicht auf Höhe der Benzstraße missachtet.

Im weiteren Verlauf mussten die beiden Fahrer des weißen Mercedes und des schwarzen Audis aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens ihre Geschwindigkeit verringern.

Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell