POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Polizeibeamte beobachten Rauschgifthandel - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (24.04.2025) einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der zuvor einem 40-Jährigen in der Klett-Passage Rauschgift verkauft haben soll. Die Beamten beobachteten gegen 16.30 Uhr, wie der 40-Jährige dem Tatverdächtigen einen Geldschein übergab und anschließend das mutmaßliche Rauschgift erhielt. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei dem mutmaßlichen Käufer einen Brocken Haschisch. Als sie den Tatverdächtigen kontrollieren wollten, wehrte er sich. Die Polizisten fanden bei ihm neben zehn Euro mutmaßlichem Dealergeld mehrere Gramm Haschisch sowie eine Verkaufseinheit Marihuana. Der Tatverdächtige mit algerischer Staatsangehörigkeit wurde am Freitagvormittag (25.04.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der 40-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell