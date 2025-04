Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach dem Tanken Zapfhahn abgerissen

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein 64 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstagmittag (24.04.2025) an einer Tankstelle an der Epplestraße den Tankschlauch nicht zurück in die Zapfsäule gesteckt und dann beim Wegfahren einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Der 64-Jährige tankte gegen 12.40 Uhr seinen Mercedes. Da mehrere Fahrzeuge hinter ihm warteten, wollte er offenbar zügig Platz machen. Beim Wegfahren riss dann der Tankschlauch vom Zapfhahn. Durch die Notabschaltung der Zapfanlage lief kein Kraftstoff unkontrolliert aus.

