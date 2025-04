POL-S: Nach gescheitertem Taschendiebstahl mit Messer gedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Freitagabend (25.04.2025) die Führerscheine zweier Männer beschlagnahmt, denen die Beteiligung an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen vorgeworfen wird. Die sich in einem Zivilfahrzeug befindlichen Beamten wurden gegen 23.55 Uhr im Schwanenplatztunnel von zwei hochmotorisierten Fahrzeugen überholt, die mit ...

