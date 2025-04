Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Telefontrickbetrüger machen Beute - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Donnerstag (24.04.2025) eine Seniorin in Sillenbuch um ihr Hab und Gut gebracht. Im Laufe des Nachmittags rief ein angeblicher Polizeibeamte bei der Frau an und gaukelte ihr vor, dass es in der Nachbarschaft vermehrt Einbrüche gab. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Unbekannte sowie weitere Täter, die das Gespräch übernahmen, die gutgläubige Frau dazu, Gold, Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren 10.000 Euro zusammenzupacken und gegen 16.00 Uhr in der Straße Lange Morgen einem Abholer, der sich als verdeckter Ermittler ausgab, zu übergeben. Von dem Abholer ist lediglich bekannt, dass er etwa 30 Jahre alt und dunkel gekleidet war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell