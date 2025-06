Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rrems-Murr-Kreis: Unfall, Streitigkeit, Trunkenheitsfahrt und Körperverletzung

Berglen: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Von Donnerstag auf Freitag wurde ein 62- jähriger Mann in der Georg-Friedrich-Händel-Straße mit seinem Pkw kontrolliert. Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Dieser ergab knapp 1,2 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der 62- Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Schorndorf: Streitigkeiten in der Gmünder Straße - Zeugen gesucht

Bereits am 19. Juni war eine 36- jährige Radfahrerin mit ihrem Kind auf dem Gehweg in der Gmünder Straße unterwegs. Ein bislang unbekannter Mann war hiermit nicht einverstanden, verwickelte die Frau in ein Streitgespräch und hielt ihr Fahrrad fest. Erst als die 36- Jährige lautstark auf sich aufmerksam machte, näherten sich zwei ebenfalls unbekannte Zeugen. Hierauf ließ der Mann ihr Rad los und sie konnten weiterfahren. Der Mann wird auf ca. 55-65 Jahre geschätzt und hatte helle Haare mit Bart. Zum Zeitpunkt des Streits trug er eine Brille, sowie helle Jeanshosen und ein Kurzarmhemd in weiß-braun. Die Polizei in Schorndorf sucht nun Zeugen zum Vorfall und bittet um Hinweise unter 07181 2040.

Schorndorf: Unfall mit leichtverletzter Fußgängerin

Am Donnerstagmittag übersah eine 72- jährige Opellenkerin eine 42- jährige Frau die den Fußgängerüberweg in der Karlstraße auf Höhe der dortigen Apotheke queren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fußgängerin leicht verletzt, konnte im Anschluss aber eigenständig die Unfallstelle verlassen.

Auenwald/Oberbrüden: Zeugen nach Streitigkeiten gesucht

Am Donnerstagabend kamen gegen 18:30 Uhr zwei junge Frauen im Alter von 21 und 24 Jahren in der Oberbrüdener Straße in einen Streit, der sich dann in den Bereich Sportplatz / Bushaltestelle Bruckwiesen verlagerte. Aus noch unbekannter Ursache eskalierte die Auseinandersetzung. Dabei soll die 24-Jährige die 21-Jährige geschlagen und zu Boden gezogen haben. Diese wiederum soll darauf mit dem Einsatz eines Reizgassprays reagiert haben. Nach ersten Erkenntnissen konnten mehrere Personen die Auseinandersetzung beobachten. Das Polizeirevier Backnang bittet diese möglichen Zeugen um Kontaktaufnahme unter Tel. 07191 9090.

