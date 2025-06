Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Ausländerfeindliche Zettel verbreitet-Hinweise gesucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof/Wetzgau: Ausländerfeindliche Zettel verbreitet-Hinweise gesucht

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 08.06.2025 und Donnerstag, 26.06.2025 wurden im Abstand von mehreren Tagen mindestens neun selbst gefertigte Zettel im Bereich Rehnenhof und Wetzgau verbreitet. Die etwa DIN A 3 bis DIN A 4 großen Zettel haben ausländerfeindliche Inhalte, mitunter wurden auch Hakenkreuze aufgemalt. In sieben von neun bekannten Fällen wurden die Zettel in Briefkästen mit ausländisch klingenden Namensschildern geworfen. In zwei Fällen wurde der Zettel im Bereich Himmelsgarten am dortigen "Backhäusle" und einer Schautafel gehängt. Es ist zu vermuten, dass der Unbekannte die Zettel in den Abend- bzw. Nachtstunden verteilte. Die Kriminalpolizei sucht nun Hinweise. Personen, die Hinweise auf den Urheber machen können bzw. ebenfalls einen solchen Zettel bekommen haben oder womöglich auch einen Tatverdächtigen auf der hauseigenen Kameraüberwachung aufgezeichnet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 07361/5800 zu melden.

