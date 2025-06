Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Backnang: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 16:35 Uhr fuhr 28-jähriger BMW-Fahrer vom Parkplatz eines Supermarktes in der Blumenstraße auf die Fahrbahn und übersah dabei eine dort fahrende 54-jährige Kleinkraftrad-Fahrerin. Diese wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Sulzbach an der Murr: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 14:50 Uhr kam es in der Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger VW-Transporter-Fahrer fuhr rückwärts und übersah eine stehende, 17-jährige Kleinkraftrad-Fahrerin. Diese wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Fellbach: Unfall mit Sachschaden

Am Freitag gegen 18:00 Uhr befuhr eine28-jährige Ford-Fahrerin die Cannstatter Straße aufwärts in Richtung Schorndorfer Straße. Beim Fahrstreifenwechsel vom rechten auf den linken Streifen übersah sie eine dort fahrende 26-jährige VW-Fahrerin. Beim Zusammenstoß entstand ca. 12.000 Euro Sachschaden.

Weinstadt: Verletzter Fahrradfahrer

Am Freitag gegen 19:50 Uhr stürzte ein 59-jähriger Fahrradfahrer in der Gundelsbacher Straße vermutlich aufgrund eines Steins und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell