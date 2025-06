Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Brand einer Gartenhütte

Am Samstag gegen 01:05 Uhr konnten im Bereich der Straße "Alte Reifensteige" und des Rudolf-Popp-Weg (Fußweg zwischen "Alte Reifensteige und Königsberger Weg) mehrere Knallgeräusche wahrgenommen werden. Kurz darauf brannte eine Gartenhütte auf einem Grundstück eines Anwesens in der Alten Reifensteige. Die Hütte befand sich direkt am genannten Fußweg. Die Hinzugerufene Feuerwehr konnte die Hütte löschen, allerdings wurde diese durch das Feuer und die Löscharbeiten zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit 30 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen im Einsatz. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Meldung unter 0791 400524.

Ilshofen: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 17:29 Uhr kam es an der Kreuzung mit dem Großallmerspanner Weg in die Landesstraße 2218 zu einem schwereren Verkehrsunfall. Eine 90-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr aus dem Großallmerspanner Weg in die Kreuzung ein und missachtete die Vorfahrt einer dort in Richtung Schwäbisch Hall fahrenden 27-jährigen Peugeot-Fahrerin. Nach dem Zusammenstoß überschlug sich der Peugeot und kam auf der Fahrbahn auf den Rädern zum Stehen. Die 27-Jährige wurde hierbei schwer verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Ilshofen: Unfall auf der Autobahn

Am Freitag gegen 16:40 Uhr kam es auf der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Auffahrunfall. Ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer musste auf der linken Spur kurz vor der Anschlussstelle Ilshofen / Wolpertshausen aufgrund eines Staus bis zum Stillstand bremsen. Ein dahinterfahrender 30-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr mit seinem BMW hinten auf. Ein wiederum hinter dem 30-jährigen fahrender 43-jähriger BMW-Fahrer konnte auch nicht mehr rechtzeitig halten und fuhr auf den davor fahrenden BMW auf, wobei er auch noch die Leitplanke touchierte. Zwei Mitfahrerinnen im vordersten Pkw (57 und 29 Jahre) wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

