POL-NOM: Mit E-Scooter unter THC-Einfluss gefahren

Uslar (ots) - USLAR (ke) Pestalozzistraße, 16.05.2025, 21:00 Uhr Ein bislang unbekannter Täter beschädigte, vermutlich beim Öffnen seiner Pkw-Tür, den ordnungsgemäß abgestellten Pkw eines 56-jährigen aus Uslar. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne seine Daten zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

