POL-NOM: Verstoß gegen Kraftfahrsteuergesetz/Abgabenordnung

Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37581 Bad Gandersheim, Holzmindener Straße. Zeit: Sonntag, 18. Mai 2025, 21:25 Uhr. Ein 43-jähriger Einbecker befuhr mit seinem Fahrrad die Holzmindener Straße in Bad Gandersheim unter erheblicher Alkoholbeeinflussung. Die vor Ort gemessene (AAK) Atemalkoholkonzentration war deutlich über der 1,6 Promille Grenze, so dass eine Blutprobenentnahme folgte und die Weiterfahrt untersagt wurde. ...

