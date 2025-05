Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rollator aufgefunden im Stadtgebiet Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, 18.05.2025: Am Sonntagmorgen wurde ein herrenloser Rollator in der Hildesheimer Straße aufgefunden. Durch Polizeibeamte des Polizeikommissariats Bad Gandersheim wurde der Rollator zur Eigentumssicherung sichergestellt und zur hiesigen Polizeidienststelle verbracht. Es handelt sich um einen grünen Rollator des Herstellers "Dolomite". Der/ die Eigentümer/in wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Gandersheim zu melden. Telefon: 05382 95390 (at)

