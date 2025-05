Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperliche Auseinandersetzung im Supermarkt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, 17.05.2025, Marienstraße: Am Samstagnachmittag, gegen 18:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Marienstraße in Bad Gandersheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 44-jähriger Bad Gandersheimer soll dabei einen 39-jährigen Bad Gandersheim beim Einkaufen angegriffen und leicht verletzt haben. Zudem soll er das ihm persönlich bekannte Opfer bedroht haben. Die hinzugezogenen Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 44-jährigen Bad Gandersheimer ein. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Telefon: 05382 95390

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell