POL-NOM: Zwei Alkoholfahrten am Wochenende im Stadtgebiet Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim- 16.05.2025-17.05.2025:

Durch Polizeibeamtinnen und -beamte des PK Bad Gandersheim wurden am Wochenende zwei Alkoholfahrten festgestellt und geahndet. Am Freitagmittag wurde ein 77-jähriger Bad Gandersheim in Wrescherode kontrolliert. Hierbei konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrzeugführer wurde Blut entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Am Samstagmorgen wurde ein 42-jähriger Braunschweiger auf der B64 kontrolliert. Auch hier konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Dem Fahrzeugführer wurde ebenfalls Blut entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (at)

