Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl

Uslar (ots)

BODENFELDE (ke) Schillerstraße, zwischen dem 15.05.2025, 15:00 Uhr und dem 18.05.2025, 14:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwei Stahlrohrpfosten, an welchen sich jeweils zwei Verkehrszeichen (Durchfahrt Verboten und Linienverkehr frei) befunden haben. Die beiden Stahlrohrpfosten und ein Verkehrszeichen konnten im Nahbereich wieder aufgefunden werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 65 EUR. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060 oder an die Polizei in Bodenfelde, Tel.: 05572-948520.

