Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Schwäbisch Gmünd, Unfall in Aalen

Aalen (ots)

Aalen/Unterkochen: Bahnschranke beschädigt

Am Samstag gegen 06:30 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer die Schranke in der Wöhrstraße beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Beschädigung war auch der Zugverkehr beeinträchtigt. Alle Züge mussten aus Sicherheitsgründen bis zur Reparatur der Schranke vor der Querung des Bahnübergangs anhalten und. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Aalen unter Tel.: 07361 5240 erbeten.

Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen: Einbruch in Wohnhaus

Am Samstagvormittag zwischen 10:00 und 12:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Panoramastraße ein. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck und mehrere Uhren. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden. Tel.: 07171 3580

