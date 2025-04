Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis

BAB 5: Unklarer Unfall auf der Autobahn - Polizei such Zeugen!

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Samstagnachmittag, vermutlich zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5, von der Anschlussstelle Hemsbach in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Weinheim, in etwa auf Höhe des Autobahnkilometers 558, ein Unfall mit bislang noch unklarem Verlauf. Einer Streife des Polizeireviers Weinheim fiel am gestrigen Tage ein stark beschädigter, weißer VW Caddy mit rot/gelber Firmenaufschrift in Hemsbach in der Guntherstraße auf. Nach den Schilderungen des Fahrzeugführers muss aktuell davon ausgegangen werden, dass dieser an o.g. Örtlichkeit in einen Unfall verwickelt war. Eine zweifelsfreie Unfallschilderung konnte der Fahrzeugführer allerdings nicht abgeben. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens sucht die Polizei nun Zeugen oder Unfallbeteiligte, die Angaben hierzu machen können. Sie werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201-10030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell