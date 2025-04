Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Sachbeschädigung an mindestens 63 Fahrzeuge - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag den 18.04.2025, auf Samstag den 19.04.2025 in der Zeit von 21:00 Uhr bis 08:00 Uhr, kam es im Stadtteil Vogelstang zu einer Serie an Sachbeschädigungen an den dort geparkten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden insgesamt 63 PKW mutwillig beschädigt. Im Bereich der Koblenzer Straße und der Brandenburger Straße wurden bislang an 19 PKW die Außenspiegel abgetreten/-geschlagen. Parallel hierzu wurde an 44 weiteren Fahrzeugen in den Straßen Freiberger Ring, Dresdner Straße, Pommernstraße, Plauener Straße, Bautzner Straße und Zwickauer Straße die Reifen zerstochen. Als Tatwerkzeug dürfte ein spitzer Gegenstand mit etwa 11 mm Breite verwendet worden sein. Bisher gibt es keine Hinweise auf Täter. Da die Vorfälle zeitlich und räumlich nah beieinanderliegen, wird derzeit von einem Zusammenhang ausgegangen.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/718490 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

