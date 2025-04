Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Pkw und Vespa - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am vergangenen Donnerstagmittag, kurz vor 14:00 Uhr, kam es im Bereich der Heidelberger Neckarstaden zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr eine 20-jährige Vespa-Fahrerin (Piaggio) die Neckarstaden (B37) in Richtung Bismarckplatz. Aus der Gegenrichtung, in Fahrtrichtung der Alten Brücke, kam ein Pkw (weiße Farbe mit unbekanntem Firmenlogo). Infolge eines Abbiegevorganges des Pkw, in Höhe des St.Vincentius-Krankenhauses, welcher nicht gänzlich gelang, kam es zum Sturzgeschehen der Vespa-Fahrerin, welche zuvor eine Vollbremsung durchführen musste. Zu einer vorausgegangenen Kollision der beiden Fahrzeuge kam es jedoch nicht. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt, kurz danach, unweigerlich in Richtung des Bismarckplatzes fort. Die 20-jährige Frau trug durch den Sturz leichte Verletzungen davon. An der Vespa entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR. Die Polizei bittet nun um Mithilfe, da sich der unfallbeteiligte Pkw von der Unfallstelle entfernte. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug und dem gegebenen Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Rufnummer: 06221/1857-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell