POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Unerlaubt verschreibungspflichtige Medikamente verkauft - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte haben am Mittwochabend (18.12.2024) in eine Tiefgarage am Robert-Bosch-Platz Silvesterknaller geworfen und den Rauchmelder ausgelöst. Die Gruppe von fünf bis sieben Personen brach gegen 19.30 Uhr in den Technikraum der Tiefgarage ein und warf einen Knaller hinein. Als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auf die Personen aufmerksam wurden, flüchteten sie in Richtung Hospitalviertel. ...

mehr