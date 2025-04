Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrerin bei Unfall schwer verletzt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Eberbach (ots)

Am Samstag, um 17:45 Uhr befand sich eine 44-jährige Frau mit einem Kraftrad auf einer Probefahrt. Sie war alleine auf dem Fahrzeug und befuhr die Ersheimer Straße, als sie an der Einmündung nach links auf die Allemühler Straße einfahren wollte. Wie ein hinter ihr fahrender Motorradfahrer bezeugen konnte, fuhr sie mit ca. 5-10 km/h und kam, vermutlich durch einen Fahrfehler, nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit dem hohen Randstein und stürzte nach rechts von dem Roller. In Folge dessen schlug die Fahrerin mit dem ordnungsgemäß getragenen Helm gegen ein Brückengeländer. Sie erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche, Verletzungen und wurde durch den verständigten Rettungsdienst per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus zur weiteren Versorgung transportiert. Am Kraftrad entstand ein Schaden von ca. 3.000,- Euro. Für die mögliche Landung des Rettungshubschraubers und die Unfallaufnahme musste die Allemühler Straße gegen 18:00 Uhr für ca. 30 Minuten gesperrt werden. Die weiteren erforderlichen Ermittlungen im Bezug zu dem Verkehrsunfall werden durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt.

