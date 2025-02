POL-GE: Forschungsprojekt "Orte der Polizeigeschichte"

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem gefährlichen Fahrmanöver auf der Overwegstraße am Freitagabend, 7. Februar 2025, gegen 21.20 Uhr, in der Gelsenkirchener Altstadt erwartet einen Autofahrer nun eine Strafanzeige. Zwei Beamtinnen der Gelsenkirchener Polizei befanden sich in einem Zivilauto auf der Anfahrt zu einem Einsatz. Dazu fuhren sie auf dem mittleren Fahrstreifen der Overbergstraße in Richtung Husemannstraße. ...

