Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsbehinderungen durch Vielzahl an getunten Autos

Gelsenkirchen (ots)

Bei der Leistelle der Polizei Gelsenkirchen gingen am Freitagabend, 7. Februar 2025, gegen 21.30 Uhr mehrere Beschwerdeanrufe wegen eines sehr starken Fahrzeugaufkommens im Bereich der Brüsseler Straße in Bulmke-Hüllen ein. Sowohl auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes, als auch auf dem Gelände einer angrenzenden Tankstelle, versammelten sich zahlreiche Fahrzeuge der so-genannten Tuning-Szene. Einsatzkräfte schätzten die Zahl der Autos auf insgesamt 300 bis 400. Die Straßen im umliegenden Bereich wurden durch die langsam fahrenden und teilweise stehenden szenetypischen Autos in einem Maße frequentiert, dass normaler Straßenverkehr unmöglich gemacht wurde. Einsatzkräfte der Polizei sprachen die Fahrzeugführer an und erteilten ihnen Platzverweise für die umliegenden Straßen. Diesen Aufforderungen kamen die meisten Autofahrer nach und entfernten sich aus dem Nahbereich.

Die Polizei warnt vor der Teilnahme an derartigen Zusammenkünften und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, verantwortungsbewusst zu handeln und sich nicht an derartigen szenetypischen Zusammenkünften zu beteiligen. Die Polizei wird weiterhin Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit und Ordnung auf den Straßen zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell