IM-MV: Presseeinladung: Christian Pegel übergibt Förderzusage für Sportplatz

Am Samstag übergibt Innenminister Christian Pegel an Oberbürgermeister Rico Badenschier einen Zuwendungsbescheid über eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von einer Million Euro für den Bau eines Kleinfeldsportplatzes im Stadtteil Schwerin-Neumühle.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin: Samstag, 5. Oktober 2024, 11.30 Uhr

Ort: Sportplatz Neumühle, Kuckuckstraße 20, 19057 Schwerin/Neumühle

Der Kleinfeldsportplatz wird mit einem Kunststoffrasen ausgestattet. Für den Trainings- und Wettkampfbetrieb des Neumühler Sportvereins erhält der Kunstrasenplatz eine Flutlichtanlage und einen vier Meter hohen Ballfangzaun. Die umliegenden Außenflächen werden mit Pflastersteinen ausgelegt, um den Zugang auf die Sportanlage zu erleichtern.

