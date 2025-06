Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Körperverletzungen - Unfallfluchten - Straßenverkehrsgefährdung - Brände - Diebstahl - Sonstiges

Aalen: Körperverletzung am Bahnhof

Um kurz vor 21:30 Uhr am Sonntagabend wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass sich vor dem Bahnhof in Aalen mehrere Personen schlagen sollen. Eine eintreffende Polizeistreife konnte zumindest noch einen 34-Jährigen antreffen, der kurz zuvor mit seinem mitgeführten Motorradhelm auf mehrere Personen eingeschlagen haben soll. Der 34-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass er von einem bislang unbekannten Mann mit einer Whisky-Falsche geschlagen worden sein soll. Das Polizeirevier Aalen sucht Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 07361 5240 zu melden.

Abtsgmünd: Auf Gegenspur geraten und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer geriet am Sonntag, gegen 23 Uhr, auf der L1073 zwischen Schäufele und Pommertsweiler auf die Gegenfahrspur. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden Mitsubishi zusammen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen/Wasseralfingen: Unfall im Kreisverkehr

Am Sonntag befuhr ein 94-jähriger Daimler-Fahrer, gegen 10:40 Uhr, die Binsengasse in Richtung Kreisverkehr. Als er in den Kreisverkehr einfuhr, übersah er aus Unachtsamkeit einen dort bereits fahrende VW einer 42-Jährigen. Es kam zur Kollision, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 3500 Euro entstand.

Aalen/Wasseralfingen: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Am Sonntag kam es gegen 00:35 Uhr auf dem Stefansplatz zu einem Vorfall, bei dem zwei 18-jährige Männer zunächst an einer dortigen Parkbank von einer dreiköpfigen Männergruppe verbal beleidigt und im weiteren Verlauf körperlich angegriffen wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde einer der 18-Jährigen durch zwei Männer festgehalten, während der Dritte ihn mit der Faust mehrmals ins Gesicht schlug. Anschließend wurde er durch alle drei Männer am Boden getreten. Danach flüchteten die Männer. Der 18-Jährige erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen.

Einer der Angreifer hatte einen Schnauzbart, die beiden anderen waren mit einer schwarzen Hose und einem Polo Shirt bekleidet.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zur Identität der Männer machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte am Freitag zwischen 15 Uhr und 18 Uhr, vermutlich beim Rangieren, mit einem in der Leinstraße geparkten Skoda. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen/Wasserafingen: Körperverletzung - Zeugen gesucht!

Am Samstag gegen 3:45 Uhr lief ein 33-Jähriger und ein 45-Jähriger zusammen mit anderen Personen in Richtung Wilhelmstraße. Vor einer dortigen Fahrschule fing grundlos eine Gruppe, bestehend aus 4-5 Männern, an, den 33-Jährigen sowie den 45-Jährigen anzupöbeln. Anschließend gingen die Unbekannten auf die zwei Männer zu, schlugen und traten diese. Hierbei zogen sich beide Männer Verletzungen zu. Einer der Beiden musste in einer Klinik behandelt werden. Die Angreifer waren schwarz gekleidet und sprachen vermutlich ukrainisch.

Die Polizei bitte um Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Männern geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Bopfingen / Itzlingen: Auffällige Fahrweise - Zeugen gesucht

Am Samstagabend gegen 20.41 Uhr befuhr ein weißer Peugeot mit "GD"- Zulassung zunächst die B25 aus Möttingen in Richtung Nördlingen. Im weiteren Verlauf bog er auf die L1060 ab und durchfuhr Benzenzimmern bis Itzlingen. Während der gesamten Fahrt fiel das Fahrzeug durch unsichere Fahrweise wie Schlangenlinien auf. Mehrfach kam der Pkw komplett auf die Gegenfahrbahn. Bei Itzlingen konnte der 75- jährige Fahrzeugführer durch die Polizei kontrolliert werden. Eine Beeinflussung durch berauschende Mittel konnte vor Ort ausgeschlossen werden. Die Polizei in Ellwangen sucht nun unter 07961 9300 Verkehrsteilnehmer, die von der auffälligen Fahrweise betroffen waren.

Ellwangen: Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Von Samstag 16.00 Uhr bis Sonntag 20.00 Uhr wurde am Ellwanger Bahnhof ein blaues Cube Pedelec entwendet, das mit einem Kettenschloss gesichert war. Die Polizei in Ellwangen ermittelt und nimmt Hinweise unter 07961 9300 entgegen.

Ellwangen: Betrunken am Steuer

Von Samstag auf Sonntag sollte durch die Polizei ein Ford in Rindelbach kontrolliert werden. Auf Anhaltesignale reagierte der Fahrzeuglenker nicht und fuhr anschließend mit gesteigerter Geschwindigkeit zunächst durch ein Wohngebiet über ein Grundstück in der Straße Kübelesbück. Über den Brückenweg fuhr er über einen unbefestigten Feldweg weiter bis nach Schönau. Hier stellte er sein Fahrzeug zunächst mitten im Ort ab und entfernte sich fußläufig. Die Ermittlungen vor Ort ergaben einen 35 - jährigen Mann der während der Fahrt augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung stand. Nach der angeordneten Blutentnahme musste der Mann auch seinen Führerschein abgeben.

Ellwangen - Eggenrot: Brand von Holzhütte

Am Samstagnachmittag brach auf einem Waldstück bei Eggenrot ein Brand aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Holzhütte und teilweise die anliegenden Bäume. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Hinweise zur Brandursache liegen bislang nicht vor. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Ellwangen: Unfall mit Leichtverletzter

Ein 66-jähriger Opellenker befuhr am Samstagmittag die L1060 bei Ellwangen. An einer Ampelanlage übersah er das rote Signal und fuhr in die dahinter befindliche Kreuzung ein. Hier nahm er einem 67- jährigen Jeep Lenker die Vorfahrt und verunfallte im Kreuzungsbereich. Der Jeep Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden von 12.000 Euro.

Lorch: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Ein 18-jähriger Lenker einer Kawasaki befuhr am Sonntag gegen 12:15 Uhr die B297 zwischen Lorch und Kirneck. In einer dortigen Linkskurve kam das Motorrad alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Hierbei stürzte der Fahrer und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Heubach: Fahrzeug prallt gegen Baum

Ein 25-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 13:10 Uhr die Böbinger Straße in Richtung Mögglinger Straße. Beim rechts abbiegen auf die Mögglinger Straße verwechselte der Fahrer vermutlich das Bremspedal mit dem Gaspedal und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Opel kollidierte zunächst mit einem Baum und kam letztendlich in einem Rosenbeet zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkohol- und vermutlich Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Der Führerschein des 25-Jährigen wurde beschlagnahmt. Zudem wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

Waldstetten: Radfahrer schwer verletzt

Am Sonntagmorgen um kurz nach 7 Uhr befuhr ein 53-PKW-Lenker die Tannweiler Straße bergauf. Der Autofahrer erkannte einen ihm entgegenkommenden Radfahrer, welcher mittig auf der Straße fuhr und hielt deswegen sein Fahrzeug an. Etwa 15 Meter vor dem PKW leitete der 62-jährige Radfahrer eine Vollbremsung ein und stürzte daraufhin über seinen Lenker auf die Straße. Der Radler schlitterte über die Fahrbahn und rutschte letztendlich unter den stehenden PKW. Hierbei wurde der 62-Jährige schwer verletzt. An seinem Rad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Lorch: Motorradfahrer ohne Helm, dafür mit Alkohol

Am Sonntag gegen 0:20 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein Motorradfahrer auf der B29 von Schorndorf in Richtung Schwäbisch Gmünd gemeldet, der ohne Sturzhelm unterwegs sei. Durch eine Streife des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd konnte das BMW-Motorrad auf Höhe der Anschlussstelle Lorch-Weitmars festgestellt und angehalten werden. Tatsächlich hatte der Biker keinen Helm, sondern lediglich eine Sonnenbrille auf. Bei einer anschließend durchgeführten Atemalkoholkontrolle konnten die Beamten einen Wert von über 1,5 Promille feststellen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Gschwend: Körperverletzung

Am Sonntag gegen 2.30 Uhr lief ein 35-jähriger Mann in alkoholisiertem Zustand auf der Hagstraße. Hier kamen ihm drei Männer entgegen, welche augenscheinloch ebenfalls erheblich alkoholisiert waren. Der 35-Jährige sprach diese an und lief weiter. Plötzlich wurde er von hinten angegriffen und niedergeschlagen. Ein hinzueilender 36-jähriger Mann, der schlichten wollte, wurde von den drei Unbekannten ebenfalls geschlagen und verletzt. Zeugen des Vorfalls bzw. Hinweise auf die drei Männer nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176 6562 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Brennender PKW

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Samstag um kurz nach 16 Uhr ein Mercedes in der Herlikofer Straße in Brand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

