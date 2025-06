Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feurwehreinsatz, Verkehrsunfälle, Personen durch Andere angegenagen, Alkoholisiert gefahren und Kennzeichen entwendet

Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz

Am Samstagvormittag gegen 09:15 Uhr kam es auf einem Betriebsgelände in der Brückäckerstraße zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen fing eine Photovoltaikanlage auf dem Dach einer Halle Feuer. Beim Eintreffen der Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort war, war das Feuer bereits erloschen. Der entstandene Sachschaden lässt sich nicht näher beziffern.

Vellberg: Tier ausgewichen und überschlagen

Am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Fiat-Fahrer die L1060 von Vellberg in Richtung Sulzdorf. Dabei sprang ein Tier auf die Fahrbahn und der 24-Jährige versuchte auszuweichen und kam hierbei von der Fahrbahn ab. Der Fiat überschlug sich und blieb anschließend im Straßengraben liegen. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur Behandlung in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Crailsheim: Vorfahrtsunfall

Ein VW-Fahrer befuhr am Freitagmittag die K2643 von Alexandersreut und wollte an der Einmündung zur B290 nach links in Richtung Jagstheim abbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 84-jährigen VW-Fahrer, woraufhin es zur Kollision beider Fahrzeuge kam, bei welcher ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand.

Rot am See: Fahrradfahrer stürzt - schwer verletzt

Auf der B290 fuhr am Freitagnachmittag gegen 17:10 Uhr ein 36-Jähriger mit seinem Pedelec, als er aufgrund eines medizinischen Notfalls von seinem Fahrrad stürzte und sich hierbei schwere Verletzungen zutrug. Der Mann trug während seiner Fahrt keinen Helm und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Crailsheim: Müdigkeit verursacht Sachschaden

Am Samstagmorgen gegen 4 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mercedesfahrer die L1041 aus Tiefenbach in Fahrtrichtung Nord-West-Umgehung, als er aufgrund von Müdigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert, über eine Verkehrsinsel fuhr, mit einem Verkehrsschild und anschließend mit der Leitplanke der Nord-West-Umgehung kollidierte. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte der Fahrer ermittelt werden. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Crailsheim: Gruppe durch Mann angegangen

In der Nacht zum Sonntag, gegen 0:30 Uhr, soll ein zunächst unbekannter Mann in der Lange Straße vor einer Bank eine Gruppe Jugendlicher verbal und körperlich angegangen sein. Als ein Wachdienst einschritt, kam es zu einem weiteren Handgemenge, bei welchem ein Sicherheitsmitarbeiter stürzte und ein weiterer beleidigt wurde. Die kurz darauf eintreffende Polizei konnte schließlich einen 32-jährigen Tatverdächtigen ermitteln.

Crailsheim: Frau durch Unbekannten angegangen

Am Sonntag gegen 12 Uhr wurde eine 37-jährige Frau an einer Unterführung zwischen der Hallerstraße und der Tiefenbacher Straße von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und im weiteren Verlauf unerlaubt körperlich berührt. Die Frau wehrte sich, woraufhin der Mann zu Fuß in Richtung Hallerstraße flüchtete. Der Mann wird als etwa 45 bis 55 Jahre alt beschrieben, circa 170 cm groß, mit normaler Statur. Er hatte hellbraune Haare und trug ein grünes T-Shirt sowie kurze schwarze Hosen.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 bei der Polizei zu melden.

Crailsheim: Alkoholisiert gefahren und Kennzeichen entwendet

Am frühen Sonntagmorgen gegen 3:50 Uhr befuhr ein 24-jähriger VW-Fahrer die Lerchenstraße und kollidierte dort mit einem Verkehrsschild. Dabei verlor er die Kennzeichen seines Fahrzeugs, die er anschließend einsammelte, bevor er sich in Richtung Ellwanger Straße entfernte.

An einer nahegelegenen Tankstelle wurde der 24-Jährige aufgrund seiner Alkoholisierung einer Kontrolle unterzogen, woraufhin etwa 2,0 Promille im Atem festgestellt wurden. Des Weiteren konnte durch die Beamten in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergaben sich zudem Unstimmigkeiten mit dem Fahrzeug und den angebrachten Kennzeichen, welche zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Der 24-Jährige muss nun mit verschiedenen Strafanzeigen rechnen.

