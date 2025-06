Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gebäudebrand - Körperverletzung - Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Weissach im Tal: Gebäudebrand

Am Montagnachmittag kam es in der Stuttgarter Straße zu einem Gebäudebrand. Kurz nach 13:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über den Brand in Kenntnis gesetzt. Die Feuerwehr ist derzeit noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Stuttgarter Straße ist momentan gesperrt. Der entstandene Sachschaden befindet sich ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich. Der Polizeiposten Weissach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt mögliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 35260 entgegen.

Backnang: Körperverletzung - Zeugen gesucht.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:20 Uhr kam es in der Sulzbacher Straße zu einem Streitgespräch zwischen drei Männern. Dabei kam es zunächst zum Austausch von Beleidigungen, als plötzlich ein 20-jähriger Mann einem 36-Jährigen einen gezielten Faustschlag ins Gesicht gab. Der 36-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Er war mehrere Minuten ohne Bewusstsein und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise. Vor allem die unbekannte dritte Person, die bei dem Streit dabei war, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 bei der Polizei zu melden.

Murrhardt: Fahrraddiebstahl

Unbekannte Diebe entwendeten zwischen Sonntag, 20:00 Uhr und Montag, 07:10 Uhr ein blaues Pedelec der Marke "Ghost". Das E-Bike war vor einer Haustür in der Wiesenstraße abgestellt und mittels Kettenschloss gesichert. Es hatte ein Wert von etwa 2.600 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Murrhardt unter Tel. 07192 5313.

