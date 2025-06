Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfallflucht - Unfall

Aalen (ots)

Ellwangen: E-Scooter entwendet

Zwischen Samstag, 12:05 Uhr und Sonntag, 22:00 Uhr, wurde ein E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen EKZ-469, der auf dem Fahrradparkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt war, entwendet. Der E-Scooter der Marke Segway Kickscooter F40D war mit einem Kettenschloss gesichert und hatte einen Neupreis von ca. 570 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des E-Scooters nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 930-0 entgegen.

Westhausen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 08:00 Uhr, beim Vorbeifahren einen Mercedes-Benz, der im Wiesenweg abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden von rund 1.500 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Fahrer nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Nummer 07363 91904-0 entgegen.

Aalen/Wasseralfingen: Mit Fahrrad gestürzt

Am Sonntag gegen 13:40 Uhr befuhr eine 55-jährige Radfahrerin den Kreisverkehr aus der Sonnenbergstraße mit der Absicht in die Karl-Keßler-Straße einzubiegen. Hierbei geriet sie mit dem Vorderreifen an den Bordstein und kam dadurch zu Fall. Sie wurde leicht verletzt.

