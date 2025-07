Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Männer mit mutmaßlicher Waffe gemeldet - Straßenverkehrsgefährdungen - Unfallflucht - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Männer mit mutmaßlicher Waffe gemeldet

Am Montag, gegen 20:25 Uhr, ging beim Polizeipräsidium Aalen ein Hinweis ein, wonach zwei Männer mit einer mutmaßlichen Langwaffe im Bereich eines Cafes in der Friedhofstraße gesehen worden sein sollen. Die Männer sollen in Richtung Roschmannkreuzung gelaufen und in eine dortige Gasse abgebogen sein. Aufgrund der unklaren Gefährdungslage wurden starke Polizeikräfte in den Bereich entsandt und der betroffene Straßenabschnitt wurde durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Aalen abgesperrt. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten im näheren Umfeld nach den beiden Männern. Nach intensiver Absuche des Gebietes und umfassenden Überprüfungen konnten keine verdächtigen Personen angetroffen werden. Die Männer sollen zwischen 25-30 Jahre alt und mit Tarnfleckkleidung sowie Stahlhelmen bekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Werbetafeln beschädigt

In der Haller Straße wurden von Samstag auf Sonntag vier Werbetafeln eines ortsansässigen Unternehmens durch unbekannte Vandalen beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter 07961 9300 entgegen.

Böbingen: Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung

Am Samstag gegen 18:15 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Hyundai die zweispurige B29 in Fahrtrichtung Stuttgart auf der linken Spur. Kurz vor Böbingen, wo die B29 wieder einspurig wird, scherte der 34-Jährige über die Sperrfläche knapp vor einem 52-jähirgen PKW Lenker wieder ein. Hier kam es zu einem Kontakt der beiden Fahrzeuge, nachdem der Hyundai-lenker aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs abbremsen musste. Der Hyundai-Fahrer setzte seine Fahrt trotzdem weiterhin fort und überholte zunächst innerhalb der Ortschaft vier Fahrzeuge und im weiteren Verlauf in Fahrtrichtung Iggingen an unübersichtlichen Stellen weitere vorausfahrende Fahrzeuge. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Vorfalls bzw. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 34-Jährigen gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07171 3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Straßenverkehrsgefährdung

Am Montag gegen 16 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen einen hellen Mercedes-Benz 190E gemeldet, dessen Fahrer im Bereich Leinzell mehrfach gefährlich überholt haben soll. Demnach mussten entgegenkommende Fahrzeuge mehrfach ausweichen. Kurze Zeit darauf wurde das Fahrzeug von weiteren Zeugen im Bereich der Aalener Straße gemeldet. Hier fiel das Fahrzeug ebenfalls durch gefährliche Überholmanöver auf. Zudem sei der Fahrer in Schlangenlinien gefahren. Durch eine eintreffende Polizeistreife konnte das Fahrzeug letztendlich in einer Bushaltestelle in der Aalener Straße angertroffen werden. Der deutlich alkoholisierte Fahrer saß auf dem Fahrersitz und schlief. Er wurde daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Auf dem Weg dorthin beleidigte er fortwährend die Polizeibeamten. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mercedes-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

