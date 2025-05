LPI-G: Alkoholisierter Mann mit Pkw unterwegs

Altenburg (ots) - Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr wurde an einem Eiscafe am Weibermarkt ein zwei Meter hoher Werbeaufsteller in Form einer Softeistüte entwendet. Sehr lange konnte sich der 35-jährige Dieb über seinen gelungenen Coup jedoch nicht freuen. Im Bereich der Pauritzer Straße wurde der alkoholisierte Mann mit dem auffälligen Diebesgut durch eingesetzte Polizeibeamte festgestellt. Die Eistüte wurde ihm ...

mehr