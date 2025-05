LPI-G: Langfinger mit Diebesgut erwischt

Gera (ots) - Am Samstagabend kam es um 22:00 Uhr in Gera-Lusan zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 21-Jährige Fahrzeugführer eines Renault Twingo die Zeulsdorfer Straße in Gera in Richtung Nürnberger Straße, welche er queren wollte. Hierbei übersah er beim Queren den von rechts auf der Nürnberger Straße kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw Seat Cupra. In der Folge kam es ...

