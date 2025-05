Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzten Personen in Gera-Lusan

Gera (ots)

Am Samstagabend kam es um 22:00 Uhr in Gera-Lusan zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 21-Jährige Fahrzeugführer eines Renault Twingo die Zeulsdorfer Straße in Gera in Richtung Nürnberger Straße, welche er queren wollte. Hierbei übersah er beim Queren den von rechts auf der Nürnberger Straße kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw Seat Cupra. In der Folge kam es auf der Kreuzung zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Diese wurden vor Ort ärztlich versorgt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden massiv beschädigt, sodass wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der Kreuzungsbereich musste für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für 2 Stunden voll gesperrt werden.

