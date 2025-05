LPI-G: Volltrunkene Frau aus dem Verkehr gezogen

Greiz (ots) - Greiz. Eine 68-jährige Frau musste am 22.05.2025 feststellen, dass in ihre Gartenlaube in der Hermann-Löns-Straße in Greiz eingebrochen wurde. Der Täter war durch ein Fenster eingestiegen und hatte vermutlich mehrere Nächte in der Gartenlaube genächtigt. Im Inneren der Laube wurde eine verschlossene Tür aufgebrochen und alles nach Wertgegenständen durchwühlt. Zu entwendeten Gegenständen konnte die Frau nichts feststellen. Der Sachschaden wird auf ...

