LPI-G: Einbruch in Kulturhaus Teichwolframsdorf

Gera (ots) - Gera: Am 21. Mai 2025 ereignete sich gegen 11:10 Uhr ein Auffahrunfall in der Herderstraße. Eine 16-jährige Mopedfahrerin übersah den bremsenden Pkw eines 48-Jährigen vor ihr und fuhr auf. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen am Knie zu und wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Die Polizei hat ...

