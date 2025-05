LPI-G: Versuchter Trickbetrug durch falsche Polizeibeamte

Gera (ots) - Gera: Am 22. Mai 2025, gegen 10:15 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Heeresbergstraße in Gera zu einem schweren Raub. Zwei 18-jährige Tatverdächtige griffen einen 16-jährigen Mitarbeiter an, nachdem diese den Mitarbeiter um Wechselgeld baten. Nachdem der Mitarbeiter das Wechselgeld übergab und die Herausgabe des Gegenwertes forderte, schlug einer der Täter auf das Opfer ein, während ...

mehr