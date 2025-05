Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrugsmasche mit angeblichen Handwerkern

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 22. Mai 2025 kam es in der Fleischergasse zu einem betrügerischen Diebstahl. Bislang unbekannte Männer gaben gegenüber zwei Bewohnerinnen (w/52, w/82) vor, Dachdeckerarbeiten durchführen zu wollen. Nachdem eine der Geschädigten eine Anzahlung in Höhe von 700 Euro übergab, verließen die Männer die Wohnung. Erst im Nachgang wurde festgestellt, dass zusätzlich Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro entwendet wurde. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 1465 zu melden (Bezugsnummer 0131485/2025). (AK)

