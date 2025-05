Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen nach Raub aufgenommen

Gera (ots)

Gera: Am 22. Mai 2025, gegen 10:15 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Heeresbergstraße in Gera zu einem schweren Raub. Zwei 18-jährige Tatverdächtige griffen einen 16-jährigen Mitarbeiter an, nachdem diese den Mitarbeiter um Wechselgeld baten. Nachdem der Mitarbeiter das Wechselgeld übergab und die Herausgabe des Gegenwertes forderte, schlug einer der Täter auf das Opfer ein, während der andere ihn festhielt. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Die Tatverdächtigen führten während des Angriffs eine Machete mit sich. Inwiefern diese eingesetzt wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei konnte beide Tatverdächtige identifizieren und festnehmen. Die Ermittlungen wegen schweren Raub wurden aufgenommen. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 1465 zu melden (Bezugsnummer 0130999/2025). (AK)

