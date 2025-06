LPI-NDH: Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Großmehlra (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am Dienstagnachmittag bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Zwischen 13 Uhr und 16 Uhr verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt in das Einfamilienhaus in der Mehlerschen Straße. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beutegut und entwendeten schließlich Schmuck. Die Nordhäuser Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Wer kann Hinweise ...

