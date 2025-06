Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 27.06.2025

Goslar (ots)

Diebstahl eines E-Bikes

Am 26.06.2025 kam es im Zeitraum von 14:00 Uhr - 21:00 Uhr zu einem Diebstahl eines E-Bikes im Bereich der Karl-Herold-Straße in Seesen. Das E-Bike war auf dem Gelände des Krankenhauses abgestellt und wurde durch eine derzeit unbekannte Person von dort entwendet. Der Hersteller des E-Bikes sei die Firma PVY. Der Rahmen sei grau. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am 26.06.2025, gegen 21:00 Uhr, erfolgte durch die Beamten des PK Seesen eine Verkehrskontrolle in der Bismarckstraße in Seesen. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle konnte ein Fahrzeugführer festgestellt werden, welcher mit einer ungültigen Fahrerlaubnis am öffentlichen Verkehr teilnahm. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am 26.06.2025, gegen 22:10 Uhr, erfolgte durch die Beamten des PK Seesen eine weitere Verkehrskontrolle in der Braunschweiger Straße in Seesen. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle konnte ein Fahrzeugführer festgestellt werden, welcher am öffentlichen Verkehr teilnahm, ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen zu sein. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

i.A. Bettels, PK'in

