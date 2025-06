Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 26.06.2025

Goslar (ots)

Verfolgungsfahrt

Bad Harzburg - Am Mittwochnachmittag fällt einer Funkstreife ein Motorrad an einer Ampel an der Gestütstraße auf, dessen Fahrer keinen und ein Kleinkind nur einen Fahrradhelm trägt. Die Beamten entschließen sich zu einer Verkehrskontrolle und stellen sich vor das Motorrad. Der Motorradfahrer fährt jedoch abrupt über den Gehweg und in entgegengesetzte Richtung, um sich der Kontrolle zu entziehen. Mit dem Kind fährt er am Schloss Bündheim die Treppe Richtung Jugendzentrum hinauf. Der Funkstreifenwagen erreicht den Vorhof über den dortigen Parkplatz. Bei Erblicken des Streifenwagens, wendet der Motorradfahrer erneut und fährt trotz der dort spielenden Kinder mit einer hohen Risikobereitschaft die Treppe wieder hinunter, um erneut über die Herzog-Julius-Straße zu flüchten. Die Beamten nehmen die Verfolgung auf und können den Fahrer an der Rennbahn erneut feststellen. Bei dem Versuch das flüchtende Fahrzeug auf einem Verbindungsweg zu stoppen, weicht dieses über das angrenzende Feld aus und umfährt den Polizeiwagen. Aufgrund des riskanten Fahrverhaltens mit einer großen Gefahr für das Kind, wird von einer weiteren Verfolgung abgesehen.

Anhand der bis dahin festgestellten Tatsachen kann der Fahrer später ermittelt werden. Der 41jährige Bad Harzburger muss sich nun für sein Verhalten verantworten. Der Führerschein wurde mit richterlichem Beschluss beschlagnahmt.

Zeugen, die Angaben zu der Fahrweise machen können oder sogar selbst in Gefahr geraten sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Harzburg, Tel. (0 53 22) 5548-0, zu melden. Insbesondere ein Verkehrsteilnehmer, der in der Forststraße auf sich bei den eingesetzten Beamten aufmerksam gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.

