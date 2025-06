Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 25.06.2025

Goslar (ots)

Am 24.06.25 kam es gegen 09:30 Uhr erneut zu einem Geldbörsendiebstahl in einem Lebensmitteldiscounter in der Braunschweiger Straße in Seesen. Die Geschädigte habe sich zur Tatzeit in dem Discounter aufgehalten und wenig später an der Kasse den Verlust ihrer Geldbörse festgestellt. Zur Zeit gibt es keine Hinweise auf einen möglichen Täter und die Tatausübung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150,- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Am 24.06.25 im Tatzeitraum von 13:30 - 22:00 Uhr entwendet ein unbekannter Täter ein E-Bike vom Klinikgelände der Asklepios-Klinik in der Karl-Herold-Str. 1 in Seesen. Das E-Bike war mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer der Klinik im Bereich des Haupteingangs angeschlossen. Das Kettenschloss wurde durchtrennt und mitgenommen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein E-Bike des Herstellers PVY, Modell Z20 plus in der Farbe beige. Sachschaden ca. 1000,- Euro. Beobachtungen oder Hinweise bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Am 24.06.25 gegen 22:00 Uhr wird durch eine Zeugin ein verunfallter Fahrradfahrer auf der B 248 zwischen Seesen und Hahausen auf dem dortigen Radweg gemeldet. Die Funkstreife des PK Seesen und ein Rettungswagen sind zügig vor Ort. Am Unfallort kann ein leicht verletzter 45jähriger Langelsheimer mit seinem Fahrrad angetroffen werden. Durch die Rettungskräfte werden die Gesichtsverletzungen erstversorgt und bei der anschließenden Befragung deutlicher Alkoholgeruch beim Verunfallten festgestellt. Da der Atemalkoholwert über dem gesetzlich erlaubtem lag, wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Verunfallte wurde anschließend im Krankenhaus Goslar weiter behandelt. Das Fahrrad wurde bei dem Unfall leicht beschädigt.

