POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 24.06.2025

Goslar (ots) - Seit dem 20.06.2025 wird die 14-jährige Iuna E. aus Goslar vermisst. Sie war in einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Hildesheim untergebracht, wo sie am Freitag gegen 19 Uhr letztmalig gesehen wurde. Luna E. könnte sich im Raum Mönchengladbach und Wilhelmshaven aufhalten. Allerdings wird ihr Aufenthalt im ganzen Bundesgebiet für möglich gehalten. ...

