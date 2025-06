Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Suche nach vermisster 14-jähriger Jugendlicher aus Goslar

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Seit dem 20.06.2025 wird die 14-jährige Iuna E. aus Goslar vermisst. Sie war in einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Hildesheim untergebracht, wo sie am Freitag gegen 19 Uhr letztmalig gesehen wurde.

Luna E. könnte sich im Raum Mönchengladbach und Wilhelmshaven aufhalten. Allerdings wird ihr Aufenthalt im ganzen Bundesgebiet für möglich gehalten.

Die vermisste Jugendliche ist

- schlank - ca. 170 cm groß - hat blonde Haare mit pinken Haaransatz - die getragene Kleidung ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer hat Iuna E. gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell